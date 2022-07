Mondiali scherma: azzurre della spada in finale per l’oro

Le azzurre della spada hanno raggiunto la finale della gara a squadre ai Mondiali di scherma e affronteranno la Corea del Sud per cercare di vincere la prima medaglia d’oro per l’Italia nell’evento in corso al Cairo.

Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Federica Isola in semifinale hanno battuto di un soffio la Francia, con la stoccata decisiva messa a segno da Fiamingo, già bronzo nella prova individuale.

ANSA