Torna Fara Music Festival dal 22 luglio al 21 agosto

Torna il Fara Music Festival, la rassegna che fonde concerti, seminari, Premio Jazz Live, jam session, enogastronomia e artigianato, immersi nel Parco Cremonesi, all’interno dell’Abbazia di Farfa (Rieti).

Si torna al passato, lasciandosi alle spalle i due anni di covid.

Il programma si amplia notevolmente, con una programmazione che occuperà un intero mese, dal 21 Luglio al 21 Agosto.

L’anteprima del Fara Music Festival si terrà a Rieti, in Largo San Giorgio, ospiti della Fondazione Varrone, con Alessandro Casciaro Power Trio.

Dal 22 al 31 Luglio si alterneranno presso l’Abbazia di Farfa, nel Parco Cremonesi, oltre 80 artisti, tra i quali spiccano i nomi di Stefano Di Battista Quartet, Franco D’Andrea, Roberto Gatto “X-Overseas”, Fabio Zeppetella Quartet feat. Fabrizio Bosso, Omer Klein, Riccardo Fassi Tankio Band Plays Frank Zappa, Walter Ricci Stories, Daria Biancardi Plays The Blues, Lash & Grey, Jofre Fité Trio, Santa Cecilia Jazz Ensemble, Federico Calcagno & The Dolphians. Non solo Jazz, durante la XVI Edizione del Fara Music Festival.

Tornano ad animare il Fara Music Village numerosi artigiani con le loro opere Handmade. Dalla prima settimana di agosto, poi, in tutti i weekend il Festival torna una versione “Into The Garden” a partire dal 5 fino alla domenica del 21 agosto.

Si alterneranno, in una dimensione più raccolta, immersi tra le mura dell’Abbazia di Farfa, Simone Basile Quintet, Francesca Remigi Archipélagos, Nagy Emma Quintet, Federico Frassi Quartet, Get Wet, Lorenzo Bisogno Quartet feat. Massimo Morganti, Paolo Principi Trio, Fortini Lincetto Duo. Ancora pochi giorni, e finalmente si potrà ritornare alle buone abitudini. Back to the Past, It’s time to Jazz.

ANSA