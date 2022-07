Meteo: in arrivo la più potente ondata di caldo del 2022

Dopo il passaggio dell’intensa ondata di temporali, grandine e nubifragi, sull’Italia torna l’alta pressione delle Azzorre, tradizionale compagno di viaggio delle estati italiane di circa 10/15 anni fa, con temperature in linea con i valori del periodo: farà caldo, ma senza eccessi particolari.

Secondo le ultime proiezioni, però, da Giovedì 14 e per almeno i dieci giorni successivi il nostro Paese verrà investito da quella che potrebbe essere la più potente ondata di caldo africano dell’Estate 2022.

Nel weekend e fino a mercoledì 13 luglio avremo condizioni meteo stabili: soleggiato su tutto il Paese e temperature in linea con le medie stagionali o al massimo leggermente superiori.

“Quindi, caldo sì, ma senza eccessi e senza il fastidio dell’afa come è avvenuto nelle ultime settimane”. Lo ha detto Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, aggiungendo che l’Alta delle Azzorre riuscirà a mitigare il clima solamente fino a Mercoledì 13, dopodiché sarà ancora l’anticiclone africano a dettare legge sul nostro Paese.

I meteorologi stimano per la Pianura Padana (quindi Milano, Mantova, Bologna, Padova, Verona, Ferrara etc), la Toscana (Firenze) e l’Umbria (Terni) temperature superiori ai 38-39°C già da venerdì 15 e almeno fino al 22 luglio. Mentre per il resto del centro e il sud sono previsti per ora valori inferiori di qualche grado. Assieme al caldo ci saranno pure afa e notti tropicali (ovvero con temperature sempre sopra i 20°C).

NEL DETTAGLIO:

Sabato 9. Al nord: sole (ma più nubi sul Triveneto) e caldo piacevole. Al centro: più nubi su Abruzzo e Molise, sole altrove. Al sud: via via più soleggiato, ma molto ventoso.

Domenica 10. Al nord: soleggiato con caldo nella norma. Al centro: bel tempo e clima piacevole. Al sud: più nubi sui rilievi, venti in attenuazione.

Lunedì 11. Al nord: soleggiato. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: cielo poco nuvoloso.

Tendenza. da giovedì 14 nuova ondata di caldo africano

ANSA