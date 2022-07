“CRISPIANO COMIX VII° Edizione 2022 – COMIX for PEACE fumetti per la pace”

Domenica 10 luglio , a distanza di due anni, dopo lo stop forzato a causa della pandemia sarà di nuovo

Crispiano Comix .

Nella cittadina delle Cento Masserie andrà in scena la settima edizione della fiera estiva

dedicata al fumetto, all’animazione, ai giochi e videogiochi e all’immaginario fantasy e fantascientifico.

Questa edizione della manifestazione è co-organizzata dall’associazione Symposium Arte e dal Comune di

Crispiano , in collaborazione con Nakama Comics & Manga e il Symposium Cafè .

Sono partner la scuola di fumetto Grafite, l’associazione Manuscripta, il Circo Laboratorio Nomade, il Circolo Arci “Mariella Leo” di Crispiano e l’azienda Cerchio Comunicazione.



La Regione Puglia e il Teatro Pubblico Pugliese hanno patrocinato l’iniziativa. La locandina ufficiale è di Mauro Gulma, un’illustrazione realizzata per testimoniare il disappunto verso l’uso della guerra come strumento per la risoluzione dei conflitti tra i popoli del mondo, infatti il titolo dell’edizione 2022 è “COMIX for PEACE- fumetti per la pace”.





La manifestazione avrà una nuova location, si terrà presso la Scuola Elementare “P. Mancini” distante poche

traverse da via Roma dove si è sempre tenuta negli ultimi anni. Un luogo simbolico la scelta della scuola, nonché un vero e proprio parco verde con zone alberate che potranno ristorare dal caldo estivo curiosi e appassionati che parteciperanno all’evento fin dalla mattina.



Domenica la fiera aprirà le porte dalle ore 11.00 e ci saranno cosplayers, disegnatori, gruppi musicali, autori, giochi, stand, associazioni e tanto altro, in un programma ricco e variegato che si svilupperà durante la giornata e avrà come epilogo i concertoni serali.



Tra gli ospiti più attesi della settima edizione vi è sicuramente Giorgio VANNI; insieme a Max Longhi torna

a Crispiano con il suono Mini live esplosivo, la voce più celebre delle sigle dei cartoni animati italiani degli anni ’90 e 2000, per far cantare e ballare gli appassionati sulle note delle sue canzoni più famose, dai

Pokemon a One Piece, da Dragon Ball ai Cavalieri dello Zodiaco.





Nel pomeriggio invece, spazio alla musica della CCBand: la Crispiano Comix Band, un gruppo che reinterpreta celebri colonne sonore di film e che accompagnerà di volta in volta artisti e ospiti che si susseguiranno sul palco. Così come Stefano&Chiara, due giovani Tik Tok creator che reinterpreteranno alcune canzoni dei cartoni animati in chiave acustica.

Chiuderanno l’intensa giornata i Cartoonbuster, gli acchiappa cartoni, per uno spettacolo musicale

soprannaturale.

Un altro grande nome presente a Crispiano sarà Emiliano Jesus COLTORTI, attore e doppiatore italiano:

sua la voce italiana di Jason Schwartzman, Sebastian Stan, Paul Dano, Jared Leto, Gael García Bernal,

Jeremy Strong, Joseph Morgan, Bill Skarsgård, Benjamin McKenzie, Matthew Gray Gubler, Ben Barnes e

molti altri; ha inoltre prestato la voce a Michael Rosenbaum nel ruolo di Lex Luthor in Smallville e a Colin

Hanks in Roswell; molti ricorderanno la sua voce nei film e programmi d’animazione quali Il pianeta del

tesoro (Jim Hawkins), La città incantata (Haku, nell’edizione 2003), Coco (Héctor), Nabari (Yoite).

È la voce di Jim Parsons in “Il diritto di contare” (Paul Stafford), “The Boys in the Band” (Michael); attore nella serie

televisiva prodotta da Sky Cinema “Romanzo criminale”, nel ruolo del Nero.

Per la sezione fumetto, sarà di casa il talento tarantino Alessandro Vitti, con un curriculum di lavori per

Marvel e Dc Comics, poi gli appassionati ritroveranno le illustrazioni e le divertenti caricature di Andrea

Buong Buongiorno, l’illustratrice per l’infanzia Marisa Vestita (white star kid), il mangaka e animatore

Andrea Yuu Dentuto con la sua versione italiana di “LOSERS – Nascita del primo settimanale giapponese

di seinen manga”, opera di Kōji Yoshimoto in cui si racconta anche degli esordi del maestro Monkey Punch.

Un’area particolarmente ricca quella dedicata al fumetto e all’illustrazione giapponese con: la giovane manga

artist Sara Torre e due grandi illustratori particolarmente apprezzati dai fan come Enrico Simonato con i

suoi robottoni go-nagaiani e Rozenberry con il suo nuovo artbook “Masquerade Carousel”.

L’associazione Momiji proporrà un viaggio nella cultura nipponica attraverso lezioni di base di lingua e tradizione

giapponese.





Tanto disegno con i ragazzi di Grafite (la prima scuola di grafica e fumetto in Puglia) che durante la fiera

eseguiranno dei live sketch coordinati da Gian Marco De Francisco insieme a tanti autori e insegnanti.

Ci saranno Fabrizio Malerba (Treccani), Valerio Pastore (Beccogiallo, Huppostyle), Benedetto Gemma

(sagoma Editore), Micaela Tangorra (Pianeta De Agostini, Soleil), Enzo Rizzi (Heavy Comics), Andres

Mossa (Marvel,Bonelli) Antonio Antro (Bugs comics, Lego), Fabrizio Liuzzi (Edizioni Lavrieri) e poi

ancora Ilaria Ferramosca (Beccogiallo, Tunue’), Giuseppe Latanza (Rizzoli), Marina Mundo (Tora

Edizioni) e Mauro Gulma (Tunuè).

Piero Angelini per Manuscripta (Festival della letteratura a fumetti di Martina Franca) altro partner dell’evento, curerà l’Artist Alley for Peace, con diversi autori presenti a cui si aggiungono Giuseppe Sansone (Disney), Walter Trono (Bonelli) nella realizzazione di tavole originali sul tema della pace durante la giornata.



Le tavole daranno vita a una mostra live che sarà presentata nel corso dell’evento e saranno spunto per il manifesto della prossima edizione del Crispiano Comix School Edition previsto in autunno/inverno prossimo.



Uno spazio della fiera sarà dedicato all’animazione con la nuova realtà jonica Animatà condotta da Nicola

Sammarco un altro talento tarantino, insieme a Gianfranco Vitti (Edizioni Lavrieri), Alessio Fortunato

(Bonelli), Nunzia Marzella (artista, pittrice) accompagnati dallo studio coordinator di Nasse Animation,

Silvia Nisco. Come sempre, poi, c’è grande attesa per la gara Cosplay (femminile, maschile e di gruppo) che

richiama ogni anno centinaia di amanti dei travestimenti.

La gara comincerà alle 20 circa e sarà presentata da Lady Nakama.



L’area cosplayer sarà composta da alcuni gruppi di serie e film iconici come Game of Thrones Puglia, Apulian Force Knights e Ghostbusters Basilicata. Così come sarà della manifestazione pure Azione Cosplay Taranto che porterà a Crispiano la scenografia del binario 9 e 3/4 di Harry Potter.

E’previsto inoltre alle h.18.00 un raduno Genshin Impact. Ad assistere i Cosplayer nella riparazione dei

loro abiti ci sarà La Giumenta Bardata attività specializzata in sartoria e realizzazione di costumi e props.

Particolarmente ricca l’area espositiva, dove i visitatori potranno andare alla ricerca di gadget, fumetti e rarità

varie del mondo fantasy. MEK Toys e Comix&More garantiranno divertimento assicurato agli amanti dei

giochi da tavolo per tutte le età con i tornei come Bang e Smash.

E poi non mancheranno i giochi di carte di Yu-Gi-Oh! e Magic. Grazie all’ass. Itria Scacchi, ci sarà anche spazio per imparare gli scacchi sfidando giovani giocatori esperti e sarà l’occasione per partecipare ad una sessione di Dungeons & Dragons con il master d’eccezione Angelo Peluso.



A Wired, invece, il compito di intrattenere con videogames e cabinati retrogaming.

È prevista inoltre la presentazione di Taraxé un gioco ispirato allo spettacolo teatrale Esterina Centovestiti nato dall’idea e dalla collaborazione tra Armamaxa/PagineBiancheTeatro e Progetti per Comunicare.

Per gli amanti di magia e illusionismo ci sarà la possibilità di sfidare le capacità del giovane mentalista nerd Piero Molendini.



Tramite filmati, esposizione di armi, armature, costumi, coniazione di monete e oggettistica varia sarà

possibile scoprire I cavalieri de li terre tarentine, il gruppo che cura da oltre dieci anni l’organizzazione de

“La Battaglia dell’XI secolo” ormai il più importante evento di battaglia medievale d’Italia.

Si potrà assistere a duelli grazie ad esperti di arti marziali storiche e provare il tiro con il giavellotto e la scherma storica.



Per la sezione cinema: sarà ospite Andrea Simonetti, regista del cortometraggio “Doroty non deve morire”

finalista Etna Comics 2022. Tra l’altro, tra i protagonisti del film l’attore crispianese Gaetano Colella.



Il corto dalle 16.00 verrà proiettato di continuo nell’area dedicata. Nel pomeriggio la presentazione con Domenico Bottalico di “Cultura Pop” di Tom’s hardware di: Tutti Eroi del giovane artista Ivan Appio (classe 1998)

nuovo successo della casa editrice tarantina Ottocervo.



Nel suo fumetto d’esordio l’autore si impone la più grande delle sfide: raccontare una storia bellica senza far esplodere neppure un colpo.

Con il contributo della delegazione del CSV di Taranto, arriva la mostra Immagina il volontariato realizzata da Grafite e dal CSV “San Nicola”, un progetto nato all’inizio della pandemia da Covid-19, per raccontare il volontariato che non si è mai fermato in questi due anni difficili.

Altra novità è rappresentata dal fenomeno del momento il K-POP con la partecipazione dei QT Dream con i

loro live e random dance finale.

Spazio al modellismo con le auto della BML Corse che in collaborazione con Bollicine Modellismo di Crispiano, allestirà una pista, dove per tutta la giornata si esibiranno e sfideranno piloti nazionali e sarà possibile provare l’ebbrezza di pilotare uno di questi veicoli partecipando ad uno dei workshop di avviamento tenuti da Marco Notarnicola.



Per gli appassionati del modellismo statico invece ci saranno i ragazzi dell’associazione GMJ gruppo modellisti jonici Taranto.

Non mancherà l’area Marvel Avanger organizzata dal gruppo Real Avangers Italian Cosplayers dove sarà possibile scattare foto ai props a tema: dal martello di THOR al costume di Doctor Strange.





Si riprende la scena un’altra icona della cultura pop degli anni 80 la mitica KITT, l’auto di Michael Knight della serie Supercar che sarà parcheggiata per essere ammirata dagli appassionati.



E poi ancora sarà l’occasione per conoscere da vicino i PIW (paranormal investigation world), un gruppo di ragazzi di Lecce e provincia uniti da un’unica passione, il paranormale. Come sempre, sarà presente Ro Ro Art che si cimenterà nel body painting a tema comics.



Chi vorrà potrà provare a risolvere i giochi e gli enigmi a tema, nella Bruum Escape, la Roulotte del Cartomante

una vera e propria escape room immersiva per ragazzi, adulti e famiglie con bambini.



Altra conferma è la scuola di circo Circo Laboratorio Nomade che si esibirà in una serie di mini spettacoli tra salti e voli aerei, oltre a una fantastica parata composta da acrobati, giocolieri ed equilibristi.



Tutto il giorno sarà possibile partecipare ai laboratori lego monta e smonta e pixel-art di PUGLIA BRICK assistendo a una lunga esposizione di composizioni con i famosi mattoncini colorati.

Per chi volesse raggiungere Crispiano ma non sa come arrivarci può inviare un messaggio privato alla pagina

Facebook Ruggeri Tour che ha predisposto un servizio navetta da Taranto e Massafra e viceversa.

L’ingresso giornaliero alla fiera è di 5 euro. I biglietti sono disponibili in prevendita presso le attività

convenzionate oppure online su postoriservato.it e al botteghino il giorno stesso fino ad esaurimento