LATRONICO: “ENERGIE RINNOVABILI SONO IL FUTURO DELLA BASILICATA”

“A Ferrandina oggi abbiamo preso parte a una best practice, a dimostrazione della possibilità di fare determinate scelte lungimiranti anche in Basilicata, la nostra regione che è fondamentale per la la politica energetica dell’Italia.

La Regione Basilicata è in prima linea per portare i benefici degli impianti di energia rinnovabile presso tutte le comunità lucane, abbiamo una strategia sulle comunità energetiche e il recente accordo sulle compensazioni destina quasi 200 milioni ad attività “no oil”.

Le energie rinnovabili sono una scelta strategica della Basilicata, dell’Italia, dell’Europa e dell’Occidente, come confermato anche da recente vertice del G7 sulle Alpi bavaresi”.

Lo ha affermato l’assessore all’ambiente ed energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico.