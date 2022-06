Covid: 55.829 contagi, 51 le vittime. Tasso al 23,4%

Sono 55.829 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.

Ieri erano stati 56.166.

Le vittime sono invece 51, in calo rispetto alle 75 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 238.069 tamponi con il tasso di positività al 23,4%, in aumento rispetto al 22,6% di ieri.

Sono invece 225 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, nove in più nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 29. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.205, ovvero 141 in più di ieri.

L’indice di trasmissibilità risale dopo due mesi e mezzo oltre la soglia epidemica, secondo l’ultimo monitoraggio settimanale dell’Iss e del ministero della Salute sul Covid. Cresce l’incidenza settimanale e aumentano i ricoveri, sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive. Nessuna Regione è a rischio basso

