Regione Basilicata, Galella: approvato un progetto per i 500 lavoratori ex TIS (Tirocini di Inclusione Sociale) e i 1433 Redditi Minimi di Inserimento,

“Abbiamo appena approvato un progetto per i 500 lavoratori ex TIS (Tirocini di Inclusione Sociale) e i 1433 Redditi Minimi di Inserimento, una platea di persone che affrontavano una grave situazione di disoccupazione e che la Regione aiuta con circa 20 milioni di euro all’anno” . -A comunicarlo è l’assessore alle Attività Produttive , Alessandro Galella.

“Il progetto approvato oggi, -continua l’Assessore- prevede una proroga fino alla fine di dicembre, in questi 6 mesi verrà effettuato uno screenig approfondito di tutti e 2000 i lavoratori e dei loro familiari, a cura dell’Arlab, per individuare le migliori peculiarità e per identificare le migliori professionalità da far finalmente incrociare con le esigenze specifiche delle aziende, delle cooperative e delle imprese lucane e potergli far firmare un vero contratto di lavoro.