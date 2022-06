ECCELLENZE, BIODIVERSITÀ E TERRITORIO: “STORIE DI OLIO” IL 19 GIUGNO A SENISE L’EVENTO TARGATO SLOW FOOD

Continua l’impegno della “Condotta Slow Food Area Sud Basilicata”: per raccontare e valorizzare la storia dei nostri luoghi, il territorio e la sua straordinaria biodiversità, il lavoro dei tanti “artigiani della terra”, la Condotta Slow Food “Area Sud Basilicata” domenica 19 giugno ha organizzato a Senise (PZ) “STORIE DI OLIO”, una giornata dedicata all’olio e alla Faresana, una delle cultivar che caratterizzano e meglio esprimono il territorio.

La mattinata è cominciata con la Tavola Rotonda “Di olio e luoghi. La cultivar Faresana: l’oro del Pollino” moderata da Anita FERRARI (Fiduciario Condotta Slow Food “Area Sud Basilicata”, giornalista) con un importante parterre di relatori:

Giuseppe CASTRONUOVO (sindaco di Senise, agronomo); Francesco CUPPARO (Assessore alle Politiche Agricole e Forestali Regione Basilicata);

Andrea VIRGALLITA (Dip. Direz. Gen. per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Serv. alla Comunità – Regone Basilicata); Francesco CLAPS (esperto di olio, produttore); Lorenzo MICELE (produttore Olio Presìdio Slow Food); Francesco LINZALONE (resp. Olio Slow Food Basilicata); Michele CALABRESE (resp. Alleanza dei Cuochi Slow Food Basilicata).

SI è parlato di olio, risorsa preziosa e identitaria di una regione mediterranea come la nostra, tradizionalmente vocata all’agricoltura, intorno alla “Guida agli Extravergini 2022” (Slow Food Editore) e al Presidio nazionale che promuove il valore ambientale, paesaggistico, salutistico ed economico dell’olio extravergine italiano. Ci si è soprattutto seduti allo stesso tavolo, istituzioni locali e regionali, tecnici, esperti, produttori, attivisti, uniti intorno alle progettualità, ai valori e all’impegno di Slow Food, per programmare e provare a ripensare, ridisegnandolo, il destino dell’Area Sud e delle sue comunità.

La tavola rotonda, la piccola bottega dell’olio con i produttori dell’Area Sud (Per l’olio:

LORENZO MICELE, “Senise; OLEARIA Santamaria, Castelluccio Sup. ; Casale DE Filippo, Maratea.

Per le freselle: GINO CANTISANI, Castronuovo Sant’Andrea – Carosella;TONINO Arleo, Agromonte – Senatore Cappelli, Carosella, Segale Iermana del Pollino), la degustazione guidata, il pranzo conviviale alla Tenuta Montenuovo (Calvera) e la passeggiata nell’uliveto dell’Azienda Agricola Lorenzo Micele, produttore di Presìdìo Slow Food, sono stati i momenti di un incontro molto partecipato che, puntando a riscoprire il valore del dialogo e il piacere dell’incontro, si è posto come finalità quella di puntare i riflettori e di valorizzare una cultivar che è espressione dell’intero areale e, contestualmente, di gettare le basi per un processo di valorizzazione delle specificità del territorio intorno alle eccellenze legate al paesaggio e alla filiera dell’agroalimentare. Sempre alla ricerca di tutto ciò che è buono, pulito e giusto.

Durante la giornata, coordinata sul territorio dai volontari e attivisti Slow Food Giuseppe Palazzo e Giuseppe Arleo (Condotta Area Sud Basilicata), è stato possibile acquistare la Guida agli Extravergini 2022 e sono stati consegnati gli attestati di partecipazione ai produttori dell’Area Sud presenti in Guida e a quelli che hanno partecipato alla Piccola Bottega dell’Olio.