SENISE : volley under 13 Geco Sport accede alle final four di volley del campionato

Primo grande storico traguardo per la GeCo Sport che accede alle final four di volley nel campionato Under13 femminile.

Le “ragazze terribili” di Senise – così chiamate dai coach Gennaro Amato e Giovanni Dragonetti – hanno conquistato l’accesso alla fase finale del campionato Fipav di categoria, tramite percorso netto nel girone e classificandosi, quindi, al primo posto, tra le squadre della regione Basilicata. Solo vittorie e nessun set perso per la formazione di Senise.

Questo ha consentito alla società di organizzare in casa, presso la palestra dell’istituto “Leonardo Sinisgalli” di Senise, proprio la fase finale del campionato di categoria che si terrà Domenica 19/06 alle ore 09:30.

Risultato storico per il territorio che ormai da qualche anno vede la GeCo Sport, come società impegnata nell’insegnamento e promozione della pallavolo nei territori di Senise, Francavilla in Sinni e Latronico.

Da parte della GeCo e tutto lo staff, l’invito a venire a sostenere le ragazze che si giocheranno il titolo di Campionesse Regionali.