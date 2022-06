04 Giugno riparte a pieno il centro Medicea di Senise VIDEO

Oggi sabato 04 giugno 2022 è una data importante per la società Medicea che riparte dopo uno stop forzato, causato 03 mesi fa da un vile gesto, un incendio che è stato accertato essere di natura dolosa.

Un periodo lungo e faticoso sia dal punto di vista economico ma anche morale, che è servito per metabolizzare quanto accaduto con un vile gesto, la nostra comunità non era abituata a questi comportamenti di inciviltà,ma come possiamo vedere questo fenomeno è molto frequente sulla costa jonica.

La Medica risponde a questo gesto vile messo in atto da gente di poca cultura ignoranti, con una ripartenza ed un ampliamento dei servizi offerti.

Cerchiamo di colmare il gap della sanità pubblica,all’interno del personale del nostro centro abbiamo ben 37 specialisti professionisti di fama nazionale ed internazionale, alcuni proveniente dal dal Jackson Memorial Hospital in Florida.

Il nostro progetto a breve avrà ulteriori espansioni con l’apertura di Medicea Radiologia per offrire ulteriori servizi ai nostri clienti e permettere ai cittadini della nostra comunità di non doversi spostare fuori per effettuare esami specifici.

La nostra mission è quella di seguire il paziente dalla visita fino alla risoluzione del problema, grazie alla partnership con importanti gruppi sanitari privati, il cliente da noi il problema lo risolve,è un’opportunità per la nostra area e per la nostra comunità.

In caso di problemi seguiamo il cliente anche tramite i gruppi partner per operazioni chirurgiche ed altro.

Non bisogna farsi demoralizzare dal tessuto sociale ed economico e dallo spopolamento demografico, fare impresa è difficile qui al sud ma non ci arrendiamo, Medicea sarà il fiore all’occhiello sanitario di questa area.

Marco Fucci Medicea