VENERDI A SENISE “IL CUORE IN CAMPO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE”

Torna a Senise l’atteso evento dedicato alla solidarietà dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia. L’appuntamento è per venerdì 3 giugno, alle ore 10 presso lo stadio comunale, con l’incontro di calcio “Il cuore in campo contro la violenza sulle donne“. Si sfideranno i componenti della Nazionale Italiana Attori, nata nel 1971 grazie alla volontà di Pier Paolo Pasolini e Olivio Lozzi con lo scopo di sensibilizzare il pubblico sportivo alla solidarietà attraverso l’entusiasmo contagioso del calcio, e gli “Amici della panchina rossa” . Per l’occasione scenderanno in campo Paolo Conticini, Ninetto Davoli , Miguel Gobbo Diaz , Ludovico Fremont, Francesco Cicchella, Emanuele Propizio e tanti altri attori. Lo speaker sarà il noto showman Francesco Capodacqua. Grazie alla collaborazione con la “Sturdust house” saranno presenti 4 tiktoker ed influencer che contano mediamente 2,8 milioni di follower : Luca Campolunghi, Andreia Bacchini, Cristian Cutrona e Rama Lila. A Senise ci sarà anche il noto cantante neomelodico Angelo Famao. Scopo dell’iniziativa benefica, organizzata dall’associazione culturale “Il girasole” e dalla locale amministrazione comunale, è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del contrasto alla violenza sulle donne ed aiutare gli orfani di femminicidio. Nel corso della manifestazione, sarà ricordata la poetessa e scrittrice di Cersosimo, Angela Ferrara morta a 31 anni, per mano del marito. Novità di questa edizione, che ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Potenza, del Gal “La cittadella del sapere” e di 23 Comuni lucani , la ‘Lotteria del cuore’ che mette in palio diversi premi associati al numero riportato sul biglietto d’ingresso allo stadio. Un plauso per l’organizzazione dell’evento è arrivato dal ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che in un videomessaggio ha ringraziato l’associazione “Il girasole” definendo la partita “un gesto d’amore”. Sostegno e vicinanza alla famiglia della poetessa di Cersosimo, anche dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. Tra i partners dell’evento, il Rotary club “Senise Sinnia” , l’associazione “Rinascita meridionale” , Respiro ” Rete di sostegno per percorsi di inclusione e resilienza con gli orfani speciali”. Prevista la partecipazione di diversi istituti scolastici tra cui quelli di Senise , Tursi , Sant’Arcangelo , Valsinni e San Giorgio lucano. Anche la produzione della nota trasmissione televisiva ” Amici” di Maria De Filippi ha voluto partecipare alla gara di solidarietà inviando delle felpe originali della trasmissione oltre a garantire la presenza a Senise di alcuni ragazzi che hanno partecipato all’ultima edizione.