In viaggio verso i beni culturali ecclesiastici del Museo Diocesano di Potenza

“In viaggio verso i beni culturali ecclesiastici del Museo Diocesano di Potenza”, è questo il titolo del progetto promosso dall’Istituto Comprensivo “A. Busciolano” che sta coinvolgendo le classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria Santa Maria che ha visto protagonista la Cooperativa il Volto di Potenza che gestisce il Museo Diocesano.

Grande attenzione ed entusiasmo da parte di alunni e docenti che hanno avuto come guide la dottoressa Simona Sagarese e don Cesare Covino che hanno attirato i più piccoli costruendo un percorso culturale e di crescita. La Cooperativa “Il Volto” ringrazia il Dirigente Scolastico professor Rocco Telesca e conferma la propria volontà a collaborare per dare ai nostri giovani la possibilità di vedere da vicino i tesori del nostro territorio ed approfondirne la conoscenza storica. Il Museo Diocesano rimarrà aperto dal martedì al sabato dalle 10:00 alle 12:00 fino a metà giugno e sarà possibile continuare ad ammirare la più antica statua raffigurante il Santo Patrono San Gerardo completamente restaurata, in foto il particolare del volto prima delle operazioni di restauro.