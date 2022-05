GIORNATA DEI LUCANI NEL MONDO: MESSAGGIO DEL PRESIDENTE BARDI

“La vostra attività di testimonianza e promozione quotidiana, inesauribile, delle grandi qualità della Basilicata e del suo popolo fiero che attraverso le sue generazioni vive nelle altre regioni d’Italia, in tutti i Continenti e in moltissimi Paesi del Mondo, è motivo di grande e inestimabile orgoglio per noi amministratori regionali.

Il carattere, la laboriosità, la riservatezza e l’umiltà sono i segni distintivi dei lucani in ogni angolo del Globo che li hanno portati e li portano a raggiungere traguardi e ruoli prestigiosissimi i tantissimi ambiti: dalla scienza alle arti, dalla politica alla cultura, dai ruoli apicali nelle istituzioni pubbliche a quelli nei settori svariati dell’economia, della comunicazione, dello sport.

Siete, voi tutti, gli ambasciatori ineguagliabili della storia, della cultura, delle tradizioni, delle bellezze paesaggistiche, ambientali, urbanistiche e architettoniche che come un grande mosaico compongono e caratterizzano la nostra regione incastonata nel Sud dell’Italia.

La vostra terra è sempre qui ad aspettarvi per accogliervi, nei suoi 131 comuni, come suoi figli, in ogni momento”.

È questo il messaggio che il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha inviato alle associazioni e alle federazioni dei lucani che operano nelle altre regioni italiane e in numerosi Paesi del mondo in occasione della “Giornata dei lucani nel Mondo” che si celebra domani.