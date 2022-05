SENISE : 30 anni strage di Capaci Amministrazione Comunale,Scuole,Parrocchie ed Associazioni insieme per un momento di ricordo

In vista dell’imminente 23.05.2022, giorno che ricorderà i 30 anni della strage di Capaci, il Comune, unitamente alle Scuole di Senise (Istituto Comprensivo Nicola Sole e I.S.I.S Sinisgalli), con l’apporto di Libera e di alcune associazioni che hanno mostrato l’intenzione di ritrovarci per un momento di ricordo e riflessione, tutti insieme ci ritroveremo in Piazza Municipio dalle 17:00 ed entro le 17:57 (orario dell’esplosione ) per esprimere in forma libera pensieri e riflessioni.

Al momento saranno presenti una rappresentanza delle scuole e le Forze armate locali, ed ovviamente anche le autorità religiose.

Gli stessi cittadini potranno prendervi parte. Anche le Associazioni che vorranno potranno esprimersi, ovviamente con pensieri o modalità che non prendano molto tempo.

Consigliera con delega alla cultura del Comune di Senise dott.ssa Teodora Cicchelli