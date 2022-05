Con i Krikka Reggae dopo due anni il ‘Virus’ fa ballare Arriva il nuovo singolo del gruppo lucano

Bernalda, 13 maggio 2022 – Esce oggi venerdì 13 maggio per Lucania Sound Digital il nuovo singolo di Krikka Reggae, dal titolo “Virus”: il primo dei due brani che anticipano la pubblicazione del sesto disco, attesa in autunno.

Nato in occasione di feste e dance hall, durante l’estate del 2001 sulle spiagge della costa jonica, il gruppo unisce il dialetto della terra lucana alla musica jamaicana e dà vita a un repertorio originale dalla marcata connotazione performativa.

“Virus”, il singolo in uscita su tutte le piattaforme digitali, ha un titolo che può trarre in inganno: il suo contenuto è sì legato alla fine delle restrizioni anti-covid – fine datata al 1° maggio scorso –, però, già a un primo ascolto, non può non risultare spiazzante, come le sonorità di questa nuova produzione targata Krikka Reggae.

«Nel momento in cui cadono le restrizioni, dopo due anni in cui non si poteva ballare, andare ai concerti, stare vicini e godere della bellezza di un momento catartico come quello di un live» racconta la band, «l’unico Virus da cui vogliamo farci contagiare è quello della Musica».

Ascolta qui: https://krikkareggae.lnk.to/Virus

Contestualmente al brano è su Youtube anche il visual diretto da Martin Caezza.

Guarda il video: https://youtu.be/AsSClkFo7iY