PNRR, WEBINAR SU AVVISO PER LA PROTEZIONE DEL PAESAGGIO RURALE

La Regione Basilicata, in collaborazione con Cassa depositi e prestiti, ha organizzato per giovedì 12 maggio, con inizio alle ore 10.00, un webinar per approfondire le opportunità legate all’Avviso pubblico per la protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale.

Prenderanno parte all’evento l’assessore all’Ambiente della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, il consigliere scientifico del presidente Bardi, Gianpiero Perri, la responsabile del procedimento Anna Abate e il responsabile per i finanziamenti alle Regioni e ad altri Enti pubblici di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), Tommaso Savi.

L’Avviso, rientrante nell’ambito della programmazione delle risorse del Pnrr, ha l’obiettivo di incentivare iniziative utili a preservare i paesaggi rurali e storici attraverso la tutela dei beni della cultura materiale e immateriale e la promozione di attività orientate a una fruizione turistico-culturale sostenibile, dando valore alle tradizioni e alla cultura locale.

Nel corso del webinar ci sarà anche un focus sulla piattaforma di accesso e di utilizzo del Portale Cdp dedicato all’Avviso pubblico.

Per partecipare è sufficiente richiedere il link di partecipazione inviando una mail all’indirizzo struttura.missione@regione.basilicata.it entro le ore 12.00 di mercoledì 11 maggio.