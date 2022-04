Comune Calvera : Manifestazione “Tango con le stelle” – verso i 90 anni dalla nascita di José Pepe Libertella

Si terrà a Calvera, nel Museo Fotografico “Anamnesis”, domenica 1 maggio 2022, dalle ore 18:00, l’evento “Tango con le stelle – verso i 90 anni dalla nascita di José Pepe Libertella”.

Lo scrittore Nicola Corona appassionato di tango argentino ha ricercato per anni il talento del musicista, arrangiatore, compositore e direttore d’orchestra del Tango Argentino, José Pepe Libertella: nato a Calvera nel 1933 da genitori calveresi, e vissuto a Calvera per poco tempo fino all’ emigrazione con la madre e la sorella in Argentina, precisamente a Buenos Aires nel 1934 a bordo della nave “Principessa Maria”.

José, all’anagrafe Giuseppe Nicola, ha coltivato il suo amore per il bandoneon (strumento che ricorda molto l’organetto) ed i suoi tour hanno reso famoso il Tango Argentino nel mondo, come spettacolo di musica e di ballo.

Nicola Corona con la presentazione del suo nuovo libro “Il Papa Straniero” vuole far conoscere alla popolazione calverese e lucana il mondo del tango.

Durante la presentazione del libro si esibiranno due ballerini di tango: Alexandre Bellarosa e Mariana Ávila.

L’Amministrazione Comunale ed i volontari del Servizio Civile Universale di Calvera invitano tutti a partecipare per conoscere questa forma d’arte legata anche alle tradizioni ed alla cultura locale.