Fipav Basilicata: I coach Mencarelli e D’Aniello a Potenza per lo Stage Regionale

Potenza ed il PalaPergola ospiteranno lunedì 25 aprile uno Stage regionale alla presenza dei tecnici nazionali Marco Mencarelli e Pasquale D’Aniello rispettivamente Direttore Tecnico delle squadre nazionali giovanili femminili ed allenatore della Nazionale Under 18 vicecampione del mondo il primo ed allenatore dell’Under 16 vicecampione d’Europa e vincitrice del Torneo Wevza il secondo che insieme ai componenti dello staff tecnico federale ed agli allenatori della Rappresentativa regionale Pamela Petrone, Selezionatrice regionale, e Marco Orlando, Assistant Coach guideranno l’allenamento alla presenza delle 24 atlete convocate.

Appuntamento unico per le giovani atlete lucane classe 2007/2008 che avranno modo di apprendere e mettersi in luce davanti ai due massimi tecnici federali del settore giovanile femminile.

L’allenamento prenderà il via alle ore 10:30 presso il PalaPergola di Contrada Rossellino a Potenza e sarà possibile assistere alla seduta nei limiti previsti dalla vigente normativa ovvero massimo 100% della capienza e con obbligo di mascherina ffp2.

INFO SUI TECNICI – FONTE: WWW.FEDERVOLLEY.IT

– Il curriculum di Marco Mencarelli: Marco Mencarelli nasce il 23 febbraio 1963 a Orvieto, e già nel 1992 entra a far parte della struttura tecnica federale delle squadre nazionali, come collaboratore.

Dal 2001 al 2004 è vice allenatore della nazionale maggiore femminile, con la quale ottiene la medaglia d’oro al mondiale del 2002, poi guida la nazionale sperimentale ai Giochi del Mediterraneo del 2005, dove conquista la medaglia di bronzo.

Dal 2006 diventa ct delle nazionali under 19 e under 20, con le quali vince un oro ai mondiali Under 20 e tre ori agli europei Under 19 (2006, 2008 e 2010), poi alla fine del 2012 viene promosso ct della nazionale maggiore, ruolo che mantiene per un anno conquistando anche l’oro ai Giochi del Mediterraneo 2013.

Nella stagione 2014-15 assume la guida del Club Italia, portando la squadra federale alla semifinale dei play-off di A2.

Nell’estate del 2015 viene ingaggiato da Busto Arsizio, con cui debutta da tecnico in serie A1: in quattro stagioni riesce a raggiungere una semifinale play off (nel 2018) e due finali di Coppa Cev (vincendo quella del 2019), poi nell’estate del 2019 passa alla Savino Del Bene Scandicci, da cui si separa nel gennaio 2020.

A febbraio dello stesso anno assume l’incarico di primo allenatore de Il Bisonte Firenze. Dal 2015 è il ct della nazionale Under 18, con la quale ha trionfato ai Campionati Mondiali 2015 e 2017.

Nel 2018 sempre alla guida delle azzurrine ha ottenuto una medaglia d’Argento ai Campionati Europei, mentre nel 2019 ai Campionati del Mondo ha ottenuto la medaglia d’argento.

Nel 2020 ha guidato la nazionale azzurra al quarto nel Campionato Europeo under 17, svoltosi in Montenegro. Quest’anno ha centrato la quarta finale mondiale consecutiva nella categoria under 18, conquistando a Durango (Messico) la medaglia d’Argento nella rassegna iridata.

– Il Curriculum di Pasquale D’Aniello: Pasquale D’Aniello è nato il 30 giugno 1964 ad Aversa. Dal 2014 fa parte dello staff tecnico delle nazionali azzurre: unico allenatore ad aver avuto esperienze sulle panchine di tutte le categorie giovanili femminili (Under 16, Pre-Juniores, Juniores e Under 23).

Dal 2014 al 2016 ha ricoperto il ruolo di secondo allenatore, seguendo Luca Cristofani nelle nazionali under 20 (Bronzo al Mondiale 2015), under 23 e Pre-Juniores. Nel 2015 da primo allenatore ha vinto il torneo 8 Nazioni a Valladolid con la pre-juniores.

Dal 2016 è il tecnico delle azzurrine U16, con le quali ha vinto l’Oro Europeo 2017 a Sofia e l’Argento Europeo a Trieste.