“TOTÒ, L’EREDE DI DON CHISCIOTTE” – Un’incredibile graphic novel che porta in vita il “film perduto” di Totò

In occasione del 55° anniversario della scomparsa di Totò (venerdì 15 aprile), Panini Comics presenta il primo volume di Totò, L’erede di Don Chisciotte, la nuova opera inedita di Fabio Celoni concepita a partire dal recupero di un trattamento cinematografico mai portato sul grande schermo.

Una graphic novel inedita interamente dedicata al Principe della risata, sviluppata in due parti, cui sarà disponibile il “primo tempo” in libreria, fumetteria e su Panini.it a partire da giovedì 21 aprile.

Questo incredibile lavoro nasce dal “film perduto” di Totò, un soggetto cinematografico originale scritto a più mani da grandi sceneggiatori del passato come Antonio Pietrangeli, Cesare Zavattini, Lucio Battistrada e altri ancora.

Fabio Celoni ha ritrovato questi materiali del 1948 e – con la sua maestria artistica – ha dato vita a un progetto unico, che unisce cinema e fumetto celebrando il grande umorismo di Antonio De Curtis, il Principe Totò.

Celoni ha lavorato su ogni dettaglio del volume avvalendosi della preziosa collaborazione della nipote del Principe Elena Anticoli De Curtis, curatrice della postfazione del volume.

“Voglio confessarvi anche una mia segreta ambizione: interpretare il Don Chisciotte. Ci penso sempre e spero che il mio desiderio si avveri, poiché Don Chisciotte mi è molto simpatico“, così Antonio de Curtis commentava il sogno di realizzare un film sull’iconico protagonista del romanzo scritto dallo spagnolo Miguel de Cervantes.

Dopo 55 anni Celoni avvera questo desiderio, rendendolo protagonista di imperdibili avventure a fianco del sodale Aldo Fabrizi (nei panni di Sancho Panza), ricreando così l’accoppiata comica di tanti film di successo come I Tartassati, Guardie e Ladri e Totò, Fabrizi e i giovani d’oggi.

“Sono milanese ma con Totò ho imparato ad amare Napoli e le sue contraddizioni fin da bambino, senza sentire alcuna distanza geografica. Perché se una cosa è certa, è che Totò sia riuscito a unire l’Italia meglio che Garibaldi.

Quindi, poterlo vedere nei panni sbrindellati, malinconici e strampalati di Don Chisciotte, per me sarebbe stato un sogno. Due miti in uno!” ha commentato Fabio Celoni.

La prima parte di Totò, L’erede di Don Chisciotte contiene dettagliati apparati redazionali che ne raccontano la genesi, la realizzazione grafica e varie curiosità su Totò, come il suo amore per i fumetti.

È disponibile anche una versione con cofanetto raccoglitore.

Un film imperdibile, dunque, non su pellicola ma carta, disponibile dal 21 aprile.