Per i 5 Referendum Abrogativi del 12.06.2022, i cittadini italiani residenti all’estero (Aire) voteranno all’estero per corrispondenza.

Nell’eventualità la persona sia interessata a votare in Italia, deve presentare al Consolato italiano opzione per il voto in Italia, entro e non oltre domenica 17 aprile 2022. In allegato il modello da presentare al Consolato.