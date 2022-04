Covid, oggi al via le somministrazioni della quarta dose del vaccino

Al via oggi a Rieti le prime somministrazioni delle quarte dosi del vaccino per gli over80, ospiti delle rsa e fragili dai 60 anni in su.

“Quarta dose: partiranno le prime somministrazioni a Rieti e successivamente in tutte le altre asl.

Sara’ possibile prenotare secondo le consuete modalita’ oppure presso il proprio medico di medicina generale o le farmacie.

Si ricorda che la vaccinazione con quarta dose e’ rivolta a over 80 e over 60 che rientrino nelle categorie di fragilita’ individuate dal ministero.

Ricordiamo inoltre che chi e’ stato positivo dopo la terza dose (booster) è esentato dal nuovo richiamo”. E’ quanto fa sapere l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

ANSA