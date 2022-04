Covid: Costa, il 12 aprile riunione Aifa per la quarta dose agli over-80

“Sulla quarta dose l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) si dovrebbe riunire il 12 aprile per fornirci le indicazioni che poi dovremo accogliere.

A oggi è ragionevole pensare che si proceda con la quarta dose per i più anziani, gli over-80. Questo, a oggi, è l’intendimento della comunità scientifica”.

Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a Radio Anch’Io, su Radio Uno.

“Sulla quarta dose l’Ema si è espressa e ha indicato di procedere per le fasce d’età più anziane – aggiunge – . L’Aifa si esprimerà a giorni e dovrebbe essere in linea con le indicazioni arrivate da Ema”.

Dal primo maggio le regole anti-Covid “cambieranno: ci sarà un ulteriore allentamento per il green pass che, sostanzialmente, non verrà più richiesto” ha aggiunto.

“L’unica riflessione è sulle mascherine al chiuso se toglierle completamente o mantenerle in alcune circostanze”, ha proseguito. “Sulle mascherine – aggiunge Costa – credo che gli italiani in questi due anni abbiano maturato una consapevolezza e una responsabilità molto diversa rispetto a due anni fa.

Faccio l’esempio delle mascherine all’aperto: nonostante abbiamo tolto l’obbligo ormai da due mesi continuiamo a vedere cittadini che continuano a indossarla”.

“Per quanto riguarda le mascherine all’interno possiamo trasformare l’obbligo in una raccomandazione – conclude Costa – Dopodichè ci possono essere particolari situazioni come nel trasporto, nelle metropolitane, negli autobus, nei treni, dove forse conviene mantenere l’obbligo delle mascherine ancora per un po’ visto che il numero dei contagi è ancora alto”.

Il sottosegretario è intervenuto anche sulla questione del reinserimento degli insegnanti che non hanno fatto il vaccino: “Coloro che dovrebbero insegnare il rispetto delle regole ai nostri ragazzi – ha detto Costa – per primi dovrebbero dare l’esempio. Siamo a 2 mesi dalla conclusione dell’anno scolastico.

Per i nostri bambini e i nostri ragazzi, per i quali l’insegnante è una figura di riferimento, cambiarlo per reinserire chi era stato sospeso non credo, anche dal punto di vista pedagogico, sia una buona cosa.

C’è questo personale che viene reintegrato fortunatamente sono piccoli numeri, c’è sempre stato il problema di carenza di organico: ora abbiamo un po’ di personale in più usiamolo per altre attività”.

CAMPAGNA VACCINALE. Dal Report Altems emerge che a completare il ciclo vaccinale in Italia è stato il 77,8% della popolazione.

La copertura più alta si registra in Toscana (81,9%) la più bassa nella P.A. di Bolzano, dove la percentuale di individui che hanno completato il ciclo vaccinale è del 70,9%.

Inoltre, secondo Altems, la regione con il tasso di copertura più elevato per la prima dose nella fascia d’età 50-79 anni è il Molise (93,6%) mentre la regione con la percentuale minore di vaccinati nella stessa fascia è il Friuli-Venezia Giulia (85,4%).

Il Molise è anche la Regione con la copertura maggiore nella fascia di età 5-19 anni (71,6%), in questo caso il dato più basso si registra ancora nella P.A. di Bolzano (50,4%). Sul territorio nazionale, la copertura vaccinale delle prime dosi nella fascia d’età 50-79 anni è dell’89,4%, mentre nella fascia d’età 5-19 anni è del 61,6%.

