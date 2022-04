ORCHESTRA SINFONICA 131, IL 7 PRESENTAZIONE CON KATIA RICCIARELLI

Il 7 aprile 2022 alle ore 9,30 presso la Sala degli Specchi del Teatro Stabile di Potenza si terrà conferenza stampa di presentazione del progetto per la candidatura al MIC-FUS dell’Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata per il riconoscimento quale Istituzione Concertistico Orchestrale (ICO).

Il progetto vede la partecipazione di Regione Basilicata, Comune di Potenza, Provincia di Potenza, Anci Basilicata, Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, Università degli Studi della Basilicata, Conservatorio “G. da Venosa” di Potenza, Liceo Musicale e Coreutico “W. Gropius” di Potenza, Liceo Musicale “Q.O. Flacco” di Venosa, Liceo musicale T. Stigliani di Matera, GAL “Lucus”, GAL “Percorsi”, GAL “La Cittadella del Sapere”.

“Una grande opportunità – dichiara il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi – per le produzioni culturali lucane.

Un appuntamento epocale per la nostra Regione che avrà finalmente a disposizione uno strumento fondamentale per fornire nuove attrazioni culturali e una risposta decisiva alla creazione di nuove opportunità di lavoro per le maestranze lucane”.

“Un progetto culturale nel quale ho creduto fortemente – dichiara il consigliere Dina Sileo, promotrice del comitato Istituzione concertistico orchestrale – perché strategico per la nostra regione.

I giovani lucani avranno la possibilità di affermarsi nella propria terra e, allo stesso tempo, la Basilicata potrà diventare più attrattiva e dare vita a quel processo di scambio culturale che è presupposto di crescita per la società”.

La conferenza stampa vedrà la partecipazione direttore del direttore artistico, Maestro Marco Renzi, e la gentile presenza del Soprano Katia Ricciarelli.