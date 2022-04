PM Volley Potenza domenica 03 aprile match con il Corato

Impegno domenicale per la PM Volley Potenza che torna in campo a Cerignola dopo il 3-0 subito a Corato dalla Polis Volley con i parziali di 25-11, 25-19 e 25-11.

Anche a Corato la giovanissima formazione di coach Elena Ligrani ha fatto vedere cose buone con un secondo set di ottima intensità che non è bastato però a ribaltare le sorti del parziale.

Domenica pomeriggio si scende in campo a Cerignola contro la seconda forza del girone A che si contende la posizione con la City Moda Amatori Bari e che non vorrà farsi sfuggire l’occasione per fare punti.

Il sestetto capitanato da Livia Di Camillo ha ancora lo zero in classifica sia nella voce punti che in quella dei set vinti ma nel corso della stagione è andata vicina in più occasioni a cancellarlo e ci proverà anche contro la Brio Lingerie Cerignola seppur formazione ben organizzata e costruita per fare il salto di categoria. La gara prenderà il via alle ore 18:30 presso il Pala DiLeo di Cerignola (FG).

