Election day amministrative e referendum il 12 Giugno

Il Consiglio dei ministri ha ufficializzato le date delle elezioni amministrative: 12 giugno il primo turno, secondo turno il 26 giugno e referendum il 12 giugno.

Lo riferisce su twitter il dem Stefano Ceccanti e lo confermano fonti ministeriali.

Il ministero dell’Interno ha ufficializzato le date per le prossime elezioni comunali che si terranno domenica 12 giugno 2022.

In Basilicata si voterà in 23 Comuni per scegliere il nuovo sindaco, 17 in provincia di Potenza e 6 in provincia di Matera.

Ecco l’elenco completo:

Abriola, Albano di Lucania, Baragiano, Bella, Calvello, Castelgrande, Castelsaraceno, Episcopia, Latronico, Marsico Nuovo, Maschito, Montelilone, Palazzo San Gervasio, Rapolla, Ruoti, San Costantino Albanese e Vietri di Potenza, Colobraro, Grassano, Policaro, San Mauro Forte, Scanzano Jonico e Stigliano nel Materano. Il 12 giugno 2022 si voterà anche per i cinque referendum sulla Giustizia.