Pm Volley Potenza vs. City Moda Amatori

Nuova gara per la PM Volley Potenza che martedì sera alle ore 20:00 sarà di scena a Bari in casa della City Moda Amatori per il recupero della diciassettesima giornata.

La formazione di coach Elena Ligrani è reduce dalla gara di sabato pomeriggio contro la Just British Adria Academy in cui si sono viste cose positive e l’obiettivo, in questa stagione particolare che vede il sodalizio potentino allestito con un roster giovanissimo che nonostante tante difficoltà si sta divertendo in campo.

L’impegno di Bari non sarà semplice ma capitan Di Camillo e compagne scenderanno in campo con la consueta grinta per onorare il campionato e rendere merito alla storia del sodalizio potentino.

La gara prenderà il via alle ore 20:00 di martedì 22 marzo presso il Palazzetto Carbonara di Bari.

Ufficio Stampa PM Volley Asd