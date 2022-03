Verifica politica di maggioranza, Lega: siamo pronti da tempo

“Al Presidente Bardi avevamo chiesto l’azzeramento della Giunta regionale venti giorni fa, all’indomani della nostra conferenza stampa, per consentirgli di definire la verifica politica in tempi rapidi e con mani libere. Apprendiamo che si è determinato a farlo oggi: speriamo vivamente che sia il preludio della nuova fase, con il rilancio dell’azione di governo. I Lucani non possono aspettare oltre, e noi come Lega siamo pronti ormai da tempo. Abbiamo messo l’attenzione sui temi cari alla Comunità di Basilicata attraverso le linee programmatiche di fine mandato ed abbiamo indicato anche le soluzioni per il cambio di passo, proponendo il riordino delle competenze e della struttura dei dipartimenti, così da renderli più omogenei e più efficaci nella loro attività. C’è tanto da fare, per risolvere le problematiche di questo difficile momento e, al contempo, per dare un futuro migliore alle generazioni che verranno. Al lavoro.” Cosi il Sen. Roberto Marti, i dirigenti Lega Basilicata e i Consiglieri regionali.