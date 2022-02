SENISE : 03 giornate di Carnevale promosse da Amministrazione Comunale ed Associazione il Girasole

In vista del Carnevale 2022 l’Amministrazione comunale di Senise con il supporto e l’organizzazione dell’Associazione “Il Girasole” promuove tre giorni dedicati alle maschere del Carnevale e alla festosità della ricorrenza.

Dopo l’annullamento della festa dedicata in particolar modo ai più piccoli per il periodo natalizio a causa dell’innalzamento del numero dei contagi da Covid-19, ecco che un’altra occasione di festa, tanto attesa da tutti i bambini, è stata il motivo dell’organizzazione di un momento di svago e divertimento.

Si parte con sabato 26 febbraio a partire dalle ore 10:00 e fino alle 12:30 in piazzetta San Francesco e si ripete domenica 27, sempre alla stessa ora e nello stesso luogo con il momento dedicato alla creatività e all’inventiva: il “Laboratorio di Carnevale” durante il quale i bambini, coadiuvati dagli adulti, potranno immaginare e costruire le mascherine che indosseranno nei giorni successivi.

Il momento più atteso poi sarà la Grande Parata “Street Magic Fantasy” che con tantissimi personaggi Disney e Mascotte guiderà i più piccoli da Via Alcide De Gasperi, passando per Via Papa Giovanni XIII, Piazza San Biagio e Via Madonna d’Anglona fino a giungere nel rinnovato Corso Vittorio Emanuele, dove ad attenderli ci saranno Artisti di strada, farfalle luminose ed un simpatico e bravissimo caricaturista, oltre ai gonfiabili posizionati in Piazza Municipio. Appuntamento per Lunedì 28 Febbraio a partire dalle 17:00 .

Grazie al valido e preciso lavoro svolto dall’Associazione il Girasole siamo certi che saranno momenti di gioia, spensieratezza e divertimento per i più piccoli ed anche per i loro accompagnatori.

Tutti i momenti sono ad ingresso gratuito e si svolgeranno all’aperto, ad eccezione delle attività di laboratorio previste per sabato 26 e domenica 27 dalle 10:00 alle 12:30 che, in caso di avversità meteorologiche, avverranno all’interno della sala Consiliare del Municipio, nella zona artigianale di Senise.