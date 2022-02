Incidente mortale a Vigevano, perde la vita una donna di 43 anni originaria di Senise

Grave incidente stradale ieri mattina, intorno a mezzogiorno, a Vigevano. In corso Novara si sono scontrati frontalmente un’auto e un furgone.

La conducente dell’auto, una Nissan Micra, una donna originaria di Senise, di 43 anni, ha avuto la peggio ed è morta: a nulla sono valsi i soccorsi, il decesso è stato constatato sul posto.

Molto meno gravi le condizioni degli occupanti del furgone: il conducente non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale, mentre il passeggero (un uomo di 34 anni) è rimasto ferito a una gamba ed è stato portato al San Matteo in codice giallo.

Sul posto l’elisoccorso, l’automedica, due ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia locale per gli accertamenti del caso.

La vittima si chiamava Domenica Lucia Cerulli ed era residente a Cassolnovo.

Era diretta verso casa quando si è scontrata frontalmente con il furgone Renault.

All’arrivo dei soccorritori, il corpo della donna era incastrato fra le lamiere dell’auto distrutta: il loro intervento era ormai inutile.