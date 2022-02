Futsal Senise, Masiello: gara difficilissima sabato contro la capolista Itria

Dopo il turno di stop dovuto al Covid il Futsal Senise è pronto per tornare in campo nella tana della capolista Futsal Itria. Una gara difficilissima che il rientrante, tecnico Nicola Masiello presenta così:

“La situazione non è semplice, per me in primis. Queste assenze dovute al Covid hanno creato problemi: le scorie post virus si avvertono. Il gruppo ha ripreso a sudare dopo un mese pessimo arrivato in un periodo in cui le cose stavano andando magnificamente. Stiamo facendo il massimo per gestire al meglio questa situazione”.

Sfida alla capolista Futsal Itria:

“Quella di sabato è una partita che si prepara da sola. L’Itria è meritatamente prima in classifica dato che vanta un gruppo che gioca insieme da tanto tempo e delle individualità importanti: ha davvero un bel collettivo. Sperando di avere quanti più uomini possibili a disposizione faremo il massimo e sono convinto che riusciremo a disputare una gran gara. Nonostante i ragazzi sono stati poco insieme nelle difficoltà si esaltano…”.

Parliamo dell’attuale classifica:

“E’ una graduatoria particolare. Abbiamo una partita da recuperare e tre trasferte ostiche da giocare. Poi, le altre partite saranno disputate in casa: è tra le nostre mura che dovremo conquistare la permanenza. Ora non siamo più gli unici a doverci guardare dietro: con due, tre risultati positivi si può, addirittura, avvicinare la zona play off. La classifica è corta e sta a noi provare a disputare un gran girone di ritorno”.