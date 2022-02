Deceduto uomo investito a Policoro

Un uomo di nazionalità pakistana, 41 anni, è stato investito mentre percorreva l’arteria in bicicletta, attorno alle 18.30. Colui che era alla guida dell’auto investitrice non si è fermato a dare soccorso.

Per la persona rimasta vittima dell’incidente non c’è stato nulla da fare . Sul posto il 118, la Polizia stradale del centro jonico, i vigili urbani di Policoro. Sono ancora in corso gli accertamenti del caso.