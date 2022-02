Silent Festival – Prima edizione invernale

Prima edizione invernale per il Silent Festival, la rassegna di musica e arti visive ideata e organizzata da MAT Laboratorio Urbano di Terlizzi con la direzione artistica di Corrado Nuccini che, per la prima volta dalla sua nascita, si reinventa e sperimenta in una versione rinnovata, aprendosi a nuovi orizzonti territoriali e collaborazioni.

Dopo la terza edizione, svoltasi a Terlizzi lo scorso agosto, venerdì 18 e sabato 19 febbraio 2022 il Silent Festival arriva a Ruvo di Puglia, grazie alla collaborazione tra il MAT laboratorio urbano, il Nuovo Teatro Comunale e la compagnia La Luna nel Letto e al supporto del Museo del Cinema di Torino.

L’edizione invernale del festival spazierà fra arti visive e sonore e coinvolgerà i migliori talenti del territorio nell’opera di sonorizzazione dei capolavori del cinema muto internazionale, in compagnia di prestigiosi artisti del panorama musicale italiano e internazionale.

Nell’ambito della due giorni anche talk, mostre, un’area expo curata da Almanacco Press e un book corner a cura dell’associazione culturale Un Panda sulla Luna.

Tutti i dettagli del Festival e il programma dettagliato delle due giornate saranno presentati alla stampa mercoledì 9 febbraio alle ore 11.30 nel foyer del Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia (via S. Pertini).

Interverranno:

– Michelangelo Campanale, Direttore artistico Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia;

– Fabio Gesmundo, Direttore artistico MAT laboratorio urbano di Terlizzi;

– Corrado Nuccini, Direttore artistico Silent Festival/Centro musica Modena;

– Maria Teresa Quercia – Almanacco Press;

– Mariarosaria de Leo – Fucina del Suono.

Saluti istituzionali:

Monica Filograno, Assessora alle Politiche di comunità del Comune di Ruvo di Puglia.