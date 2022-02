PM Volley in campo martedì 8 febbraio per il recupero dell’ottava giornata

La PM Volley Potenza torna in campo martedì 8 febbraio per l’esordio nell’anno solare 2022 per quella che sarà la partita che rappresenta la ripresa del Campionato di Serie C femminile girone A. La formazione guidata in panchina da coach Aldo Spicolo ed Elena Ligrani ospiterà martedì pomeriggio alle 19:30 la City Moda Amatori Bari, formazione che è situata al terzo posto del girone con 14 punti all’attivo con sei gare disputate.

La gara, originariamente programmata per sabato 8 gennaio, è stata rinviata a causa delle positività che hanno colpito il team barese ed al seguito dei rinvii delle gare di Serie C si è deciso di disputarla alla vigilia della ripresa regolare dei campionati. Dopo questa partita infatti la PM Volley Potenza sarà impegnata sempre in casa sabato 12 febbraio contro la VM Costruzioni Bitetto. La gara prenderà il via alle ore 19:30 di martedì 8 febbraio presso la Palestra “Caizzo” di Potenza sotto la direzione di gara dei signori Villano e Sabia.