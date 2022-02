Taranto-Campobasso: 1-1. Ionici sciuponi , terzo pari consecutivo

Taranto-Campobasso 1-1.

Reti Giovinco 1′,Emmausso 60′. Spettatori 1937,50 tifosi ospiti. Serata fredda. Ammoniti: Santarpia, Civilleri, Bellocq, Marsili Taranto.

Emmausso,Vanzan,Magri, Giunta Campobasso. Calci d’angolo 4-2 per il Taranto.Saraniti all’89’ ha sbagliato un calcio di rigore,concesso dall’Arbitro Di Francesco di Ostia Lido,per un fallo di Vanzan sul debuttante Kalifa Manneh.

In sala stampa si sono presentati per commentare l’esito della gara i due tecnici Giuseppe Laterza,Mirko Cudini e l’attaccante del Taranto Giuseppe Giovinco autore del goal del vantaggio dei padroni di casa.

Domenica la squadra rossoblù allenata da Giuseppe Laterza,è attesa dalla difficile trasferta suk campo del Monterosi Tuscia.

Saranno assenti i centrocampisti Civilleri e Bellocq diffidati e giunti al quinto cartellino giallo stagionale.Per la sostituzione di Civilleri,si contendono una maglia da titolare Labriola e Cannavaro.

Il Taranto torna ad allenarsi domani pomeriggio allo stadio Erasmo Iacovone.Seduta defatigante per chi ha giocato l’intera partita,seduta completa per chi ha giocato pochi minuti e per coloro che non sono entrati in campo.Venerdì seduta pomeridiana.

Sabato mattina consueta seduta di rifinitura ed al termine della conferenza stampa del tecnico rossoblù Giuseppe Laterza partenza per il ritiro in una località vicino la cittadina laziale.Monterosi Tuscia-Taranto si disputerà alle ore 17,30,in diretta su Eleven Sport.