BASILICATA : TURISMO, REGIONE ANTICIPA I BANDI PNRR: OPPORTUNITÀ PER OPERATORI

“Per il Turismo i finanziamenti del PNRR riguarderanno gli hotel, la ricettività, la sostenibilità ambientale, il risparmio energetico.

Su impulso del Presidente Vito Bardi, l’obiettivo è anticipare l’uscita dei bandi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, preparando i diversi destinatari ad affrontare al meglio questi appuntamenti e a cogliere queste opportunità”.

Lo afferma in una nota il Consigliere scientifico del Presidente Bardi per l’attuazione del PNRR, Gianpiero Perri che insieme con il DG dell’Apt Basilicata Antonio Nicoletti, forniranno agli operatori turistici il supporto tecnico per facilitare la loro partecipazione ai bandi.

“Il Ministero del Turismo ha già pubblicato i primi decreti per lo stanziamento di risorse per tre tipologie di interventi, che verranno ulteriormente specificati nei prossimi mesi attraverso circolari che renderanno operative le misure – confermano Perri e Nicoletti.

Entro la fine di marzo si potrà presentare la domanda tramite piattaforma telematica per la quale sarà necessario disporre di firma elettronica. Abbiamo voluto anticipare queste informazioni per permettere agli operatori di attrezzarsi al meglio”.

“I finanziamenti avranno durata pluriennale e saranno spalmati su diverse annualità. I bandi sono a sportello, ovvero saranno distribuite le risorse fino ad esaurimento secondo l’ordine di arrivo delle domande. Le spese effettuate dovranno essere asseverate da professionisti accreditati.

Per la misura del Fondo di Rotazione sarà necessario passare attraverso un Istituto di Credito.

L’attività in corso intende facilitare il compito degli imprenditori: le domande, infatti, potranno essere presentate solo dopo l’emissione della delibera della banca che accetta di finanziare”, concludono.

Analoga iniziativa si va predisponendo per dare supporto agli Enti locali per le altre tipologie di opportunità del PNRR, nel mentre è già in corso un’azione di comunicazione e sensibilizzazione dei diversi bandi in corso.