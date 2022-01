Esce oggi il video di Formica il primo singolo della cantautrice ANGELINA MANGO dopo l’ingresso nella famiglia Epic/Sony.

Nel video (visibile al link https://youtu.be/l-zOBX7Tc7Y) diretto da Fabio Cotichelli, la copertina del singolo disegnata da Edoardo Castelli, prende vita e si muove in cerca di una via d’uscita, mentre riferisce tutto ciò che simboleggia e custodisce. Protagoniste assolute sono le parole scritte da Angelina, un testo di per sé evocativo e affollato da immagini, fotografie che raccontano una vita, a cui nulla poteva essere aggiunto se non il volto della cantautrice che le incarna.

“Abbiamo cercato di lasciare spazio al testo, di esaltarlo e raccontarlo senza aggiungere altro, a volte senza cantarlo nemmeno” commenta Angelina “In un cantiere mi sciolgo i capelli e mi muovo tra passato e futuro. Non so come muovermi bene nel presente, ma tutto quello che posso fare è alzarmi dalla sedia e uscire“.

Formica è una ninnananna disillusa e scura che parla di autodistruzione, di sofferenza e di perdita. La cantautrice ci catapulta nel proprio dolore e nella propria storia senza orpelli, guardando in faccia ogni ricordo, che descrive con minuzia di sentimento in una nenia urban composta da una voragine di suoni che si rispondono e intrecciano. Il brano è stato prodotto da Enrico Brun, Logos.Lux, dNoise e Angelina Mango.

Angelina Mango, nata a Maratea nel 2001, è cresciuta a Lagonegro, in Basilicata, dove ha cominciato molto presto a comporre canzoni e a esibirsi dal vivo con la sua band, di cui fa parte anche il fratello, batterista. Nel 2016 si è trasferita a Milano. Nel 2020 ha pubblicato l’EP “Monolocale”. Nell’estate del 2021 ha aperto il tour di Giovanni Caccamo e Michele Placido “Parola”. Nello stesso anno ha firmato il suo primo contratto discografico con Sony Music e ha iniziato a scrivere e produrre nuovi brani insieme al produttore Enrico Brun (conosciuto per i lavori con i Pinguini Tattici Nucleari, Madame e Francesca Michielin) e con il supporto creativo di Tiziano Ferro.