Futsal Senise: altra vittoria casalinga , battuto lo Chaminade

Una partita equilibrata ma mai messa in discussione quella vinta dal Futsal Senise sul Chaminade con le due formazioni che si sono date battaglia fino a due minuti dalla fine quando i padroni di casa dilagheranno anche per via del quinto di movimento dei molisani che si sono dimostrati squadra arcigna e mai doma. Un successo che migliora ancora di più la classifica dei ragazzi del Presidente Cappuccio che acciuffano il Sammichele e che hanno cinque punti di vantaggio dai play out e sette dalla retrocessione.

Nel post gara questo il commento del tecnico bianconero Nicola Masiello: “Sapevamo perfettamente che quella di sabato sarebbe stata una partita equilibrata anche perché per la prima volta sfidavamo, in casa, una compagine che si trovava sotto di noi in graduatoria. La squadra non ha fatto proprio ciò che desideravo in una gara complessa anche per merito dei molisani: ci sono mancati un po’ gli equilibri di squadra anche per via dell’assenza di Grandinetti e abbiamo faticato a trovare la quadratura giusta. Comunque partita mai in discussione: mi aspettavo solo una risposta migliore sul piano del gioco”.

Un buon esordio quello di Carlos Alberto. Un giudizio…:

“Carlos è stato protagonista di una buonissima prova: ha anche fatto gol. Del resto lo conoscevo”.

Gli aspetti del Futsal Senise che hanno caratterizzato la gara:

“Oltre a tutto ciò che ho detto la squadra ha trovato consapevolezza nei propri mezzi e tanto cinismo”.

Futsal Senise atteso da un calendario difficile. Che settimana sarà?:

“Sarà una settimana dura in vista di quattro gare difficili prima della nostra sosta. Però, ora la classifica è migliore e abbiamo acciuffato anche il Sammichele: al momento saremmo più che salvi con la graduatoria che ci sorride. Siamo da play off ma anche a soli cinque punti dai play out e a sette dalla retrocessione diretta. Guai ad essere sazi anche perché nella prossima difficile partita ci mancherà De Fina per squalifica: pensiamo una gara alla volta”.

Nota dolente e conseguente dedica: “

“Questa vittoria è per le famiglie di Pisticci che la scorsa notte hanno perso i propri figli per via di un grave incidente stradale. Essendo pisticcese mi sento ancora più toccato da questa brutta notizia. Un pensiero va ai familiari delle tre giovani vittime”.

TABELLINO

FUTSAL SENISE-CHAMINADE (5-4) 9-5 MARCATORI: 3’12” pt Giannace (S), 8’04” pt aut. Passarelli (S), 8’38” pt Di Nunzio (C), 11′ 45” st Giannace (S), 15′ 31” pt Da Costa (S), 16′ 10” pt Petrella(C), 19’50” pt De Nisco (C). 4′ 03” st Da Costa (S), 4′ 32” st Petrella (C), 5′ 26” st Giannace (S), 10′ 23” st De Nisco, 16′ 25” st Giannace (S), 19′ 32” st Da Costa (S), 19′ 56” st Giannace (S)

FUTSAL SENISE: Plaza, Pellegrino, Urgo, Capalbo, Iorio, De Fina, Da Costa DiPinto, G. Guerriero ’04, Giannace, G. Giuseppe ’06. All.: Masiello

CHAMINADE: Di Camillo, Passarelli, L. Bozza, Salvatore, Petrella, Di Nunzio, Vaino, De Nisco, Pescolla, F. Bozza, D’Alauro. All.: Cavaliere

Arbitri: De Luca di Paola e Di Cartisano di Reggio Calabria. Cronometrista: Ferra di Policoro

Note: Ammoniti: De Fina, Dipinto, Urgo, Plaza (F.S.); Pescolla (C) Espulsi: ne