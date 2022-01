26 MILIONI PER EDILIZIA RESIDENZIALE, MERRA INCONTRA LA STAMPA

26 milioni di euro del Fondo complementare al PNRR per numerosi interventi di messa in sicurezza del patrimonio abitativo lucano nei territori delle due province lucane, Lo ha stabilito la giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture, Donatella Merra, che illustrerà in dettaglio il programma degli interventi per l’edilizia residenziale pubblica, nel corso di una conferenza stampa in programma domani 18 gennaio, con inizio alle ore 11, nella sede dell’Assessorato in via Garibaldi, a Potenza.