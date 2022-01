Futsal Senise Masiello su match con Sammichele A.

Tutto pronto per l’ultima giornrata d’andata del campionato di serie B con il Futsal Senise che ospiterà l’ostico Sammichele. A presentare la gara è il tecnico dei bianconeri Nicola Masiello:

“I nuovi arrivati si sono ben inseriti: sono due bravi ragazzi che si stanno subito trovando bene in questo bel gruppo”.

Che settimana è stata?:

“Abbiamo lavorato bene e duramente: siamo molto carichi per questa gara anche se avremo ancora problemi numerici. La squadra è in salute dopo il ko di Castellana arrivato a causa delle assenze”.

Parliamo del Sammichele:

“E’ una squadra forte con una classifica strana. Ha diversi calciatori stranieri e tra novembre e dicembre ha effettuato qualche cambiamento. Avversario da play off che viene da importanti risultati fuori casa anche su campi ostici e con risultati larghi”.

Quali sono le insidie di questo match?:

“Sicuramente la forza dell’avversario che non merita quella classifica e il nostro campo che non ci aiuta. Dobbiamo abituarci viste le tante gare casalinghe in programma.

In più le normative legate al Covid non permettono di avere un gran pubblico a sostegno della squadra. Però, sono sicuro che la squadra riuscirà a fare una grande partita. Confido nei miei ragazzi”.