LA RIVISTA UFFICIALE DI PEPPA PIG Il 10 gennaio

Panini Magazines presenta il primo numero di La Rivista Ufficiale di Peppa Pig, che ogni mese porterà i più piccoli nel coloratissimo mondo dell’amatissima e omonima serie tv animata. Peppa Pig, insieme al suo fratellino George e ai loro amici, è pronta a far divertire tutti i bambini con nuove, fantastiche, avventure e tante curiose sorprese.

Ogni numero de La Rivista Ufficiale di Peppa Pig è ricco di contenuti e giocose attività che terranno incollati i lettori dalla prima all’ultima pagina.

Al suo interno è possibile trovare divertenti storie da leggere, giochi, pagine da colorare, ricette (come la “cioccolata calda degli orsi polari”, presentata sul primo numero) e tanto altro ancora, per divertirsi e crescere insieme ai simpatici personaggi dell’iconica serie animata.

La rivista è pensata per rendere divertente l’apprendimento dei bambini, sostenendone allo stesso tempo lo sviluppo delle capacità.

Inoltre, in allegato a La Rivista Ufficiale di Peppa Pig, non mancheranno meravigliosi gadget e sorprese esclusive che si ispirano al mondo di Peppa Pig! Con la prima uscita, in regalo, l’esclusiva macchina fotografica e un set di adesivi. Con la nuova rivista non sentirete mai la mancanza di Peppa Pig e di tutti i suoi amici.

Il primo numero de La Rivista Ufficiale di Peppa Pig è disponibile dal 10 gennaio in edicola e su Panini.it al prezzo di 4,90 €.