BARDI: “BASILICATA RESTA BIANCA. IERI NUOVO RECORD VACCINAZIONI”

“Ieri nuovo record di somministrazioni dall’inizio della campagna vaccinale: 7.774. C’è stato un aumento notevole anche delle prime dosi (per le quali ricordo che non serve la prenotazione), effetto forse dell’obbligo vaccinale per gli Over 50.

Di questo passo, in 1 mese potremmo arrivare al 100% degli Over 50 vaccinati, una categoria che in Basilicata è già vaccinata per oltre il 94% del totale.

Ovviamente il 100% di Over 50 vaccinati tra un mese è solo una proiezione: vedremo il trend dei prossimi giorni.

La Basilicata resta in zona bianca grazie alla percentuale di riempimento delle terapie intensive Covid più bassa d’Italia, dovuta anche al tasso molto elevato di Over 50 vaccinati, superiore alla media nazionale.

Purtroppo l’aumento di contagi e ricoveri rende questo dato molto precario. Ricordo a tutti che i nostri comportamenti individuali fanno la differenza”.

Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.