Sanremo: Radio Vaticana-Vatican News media ufficiale della prima edizione del Festival della canzone cristiana

Città del Vaticano, 3 gennaio 2022 – La testata Radio Vaticana – Vatican News è media ufficiale della prima edizione del Festival della canzone cristiana Sanremo 2022. L’evento patrocinato del Comune di Sanremo, in collaborazione con la Diocesi di Ventimiglia Sanremo si terrà dal 3 al 5 febbraio prossimi. “Siamo molto contenti di aderire a questa manifestazione canora – sottolinea Massimiliano Menichetti Responsabile di Radio Vaticana Vatican News – che nasce nella città dei fiori e della musica. Sanremo incrementerà ancora di più la sua offerta creando di fatto, per tre giorni, una staffetta musicale tra il Festival della canzone cristiana e lo storico Festival della canzone italiana. Le note costituiscono uno degli architravi della Radio dei Papi, insieme alla liturgia, informazione e formazione. Il nostro scopo è portare la Buona Notizia, la voce del Papa nel mondo, la speranza, non lasciare mai nessuno da solo, e questo avviene anche grazie al calore delle note. La pandemia ha ferito anche il settore musicale, ma la musica non ci ha mai abbandonato. Papa Francesco recentemente ha ricordato che la forza del canto e della musica, possono evocare la Parola di Dio e contribuire a generare ovunque uno spirito di fraternità. Seguiremo e racconteremo il Festival della canzone cristiana sui social e portale Vatican News e trasmetteremo i tre gironi della competizione sulla Radio Vaticana. La nostra prima emissione musicale, alcuni brani di una sinfonia di Beethoven, risale al 12 febbraio 1931, dopo il primo radiomessaggio pontificio della storia, Qui arcano Dei, di Pio XI. Durante i nostri 90 anni abbiamo registrato concerti e diffuso praticamente la totalità dei generi musicali, attualmente nel nostro palinsesto in lingua italiana, non abbiamo uno spazio dedicato specificamente alla Christian Music, ma il Festival ci spinge ad una nuova creatività”.

“Sono contento ed emozionato del fatto che Radio Vaticana – Vatican News sia media ufficiale della Prima Edizione del Festival della Canzone Cristiana” ha dichiarato il Patron, nonché Direttore artistico del Festival, Fabrizio Venturi, il quale ha aggiunto: “Desidero ringraziare, sentitamente, Massimiliano Menichetti, Responsabile di Radio Vaticana – Vatican News, per questo prezioso dono e per aver creduto nelle finalità della nostra iniziativa. Come ho sempre dichiarato, sono fermamente convinto del fatto che la musica abbia anche una missione educativa e migliorativa della realtà, soprattutto in una società, come quella attuale, che sta smarrendo i suoi valori umani, così importanti per vivere in modo dignitoso, ancor più in questo tempo doloroso perchè pervaso dalla pandemia. Il connubio con Radio Vaticana – Vatican News ha un significato che va oltre la dimensione musicale per dirigersi verso la dimensione spirituale della vita”.

L’Ufficio Stampa è affidato ak giornalista Biagio Maimone.