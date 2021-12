REGIONE BASILICATA : Avviso pubblico – Il valore del sapere – Concessione di Borse di studio per i meritevoli – Graduatorie definitive

Avviso del 27 dicembre 2021

E’ pubblicata la Determinazione Dirigenziale n° 497 del 23 dicembre 2021 con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 8 dell’Avviso Pubblico “IL VALORE DEL SAPERE” Concessione di Borse di Studio per i meritevoli”, approvato con DGR 612/2021,

le graduatorie definitive distinte negli allegati sottoindicati, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, con riserva di eventuali ulteriori verifiche e controlli secondo la normativa vigente nazionale e comunitaria:

Scuola secondaria di primo grado – 3° anno

Allegato “A” graduatoria delle istanze ammesse e finanziabili;

Allegato “B” graduatoria delle istanze ammesse e non finanziabili per indisponibilità di risorse;

Allegato “C” istanze non ammissibili;



Scuola secondaria di secondo grado – 5° anno



Allegato “D” graduatoria delle istanze ammesse e finanziabili;

Allegato “E” graduatoria delle istanze ammesse e non finanziabili per indisponibilità di risorse;

Allegato “F” istanze non ammissibili;