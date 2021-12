ARPAB: OPERATIVO DAL 23 DICEMBRE CENTRO MONITORAGGIO AMBIENTALE

Giovedì 23 dicembre alle 10,00 nella sala riunioni della sede centrale dell’ARPAB sarà presentato il Centro di Monitoraggio Ambientale dell’Agenzia e il relativo portale dedicato.

All’incontro presenzierà l’Assessore regionale “Ambiente ed Energia” Gianni Rosa.

Il CMA consentirà l’acquisizione in “near real time” della situazione ambientale delle matrici “aria”, “acqua”, “rumore” e “radioattività” e la relativa conoscibilità per tutti i cittadini.

Nell’occasione, a margine del punto per la stampa, verranno anche mostrati i lavori in corso nei laboratori, necessari per ottenere l’accreditamento che attesta imparzialità, competenza e indipendenza delle strutture

“Al mio insediamento l’ARPAB non aveva un portale dedicato al Centro di Monitoraggio Ambientale e i cittadini non erano messi nelle condizioni di conoscere in tempo reale la situazione ambientale della Basilicata” ha osservato il Direttore Generale dell’ARPAB Antonio Tisci.

“Dopo un anno il CMA è diventato realtà: da domani qualsiasi cittadino potrà, anche sul proprio smartphone, verificare il lavoro che le centraline di monitoraggio svolgono, il loro corretto funzionamento, i dati acquisiti e le situazioni di allarme che dovessero essere riscontrate”.

“Un primo importante passo avanti, ha aggiunto il Direttore Tisci che, però, non esaurisce il lavoro dell’ARPAB. L’obiettivo è quello di incrementare ulteriormente l’acquisizione e la fruizione dei dati da parte dei cittadini.

Il tutto in un ottica di sempre maggiore trasparenza ed efficienza.”

“Nell’occasione, ha aggiunto ancora il Direttore Generale, mostreremo i lavori in corso nei laboratori dell’ARPAB: i lavori che erano stati appaltati da anni ma non erano mai stati avviati sono appena iniziati e consentiranno ai laboratori di essere al passo con i dettami normativi necessari per l’accreditamento.”

“In meno di un anno -ha puntualizzato in conclusione il vertice dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente lucano- l’ARPAB ha ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001:20015 ed ora si accinge a compiere questo ulteriore passo in avanti.”

La diretta dell’evento sarà trasmessa anche sulla pagina facebook Arpa Basilicata