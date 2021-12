Cersosimo: Atto incivile, uovo contro le pareti del Municipio

Ecco il post pubblicato su Facebook :

“Il municipio non è solo la sede del governo cittadino, ma anche il luogo simbolo dello Stato a livello locale: con i suoi uffici e i suoi funzionari è il punto di incontro tra il governo centrale e il territorio. Proprio per questo, indipendentemente dal grado di simpatia che si nutre nei confronti di chi lo occupa pro tempore su mandato dei cittadini, la Casa Comunale è un luogo sacro, che va rispettato e tutelato da tutti. Lanciare un uovo marcio contro le pareti del municipio, oltre ad essere un reato, è un gesto di inciviltà altamente offensivo nei confronti delle istituzioni. Ci auguriamo che l’episodio di stamattina non si ripeta mai più”.