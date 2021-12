ASP BASILICATA NOMINATO DG IL DOTT.STOPAZZOLO GIAMPAOLO

“Nella odierna Giunta abbiamo provveduto a nominare il Dott. Giampaolo Stopazzolo, da un elenco di 7 nominativi selezionati dalla Commissione che ha valutato i CV di tutti i partecipanti.

Si tratta di un esperto di telemedicina e di medicina territoriale, che sono le due principali sfide della nuova Sanità che dobbiamo affrontare e vincere in tutta la Basilicata e quindi anche in Provincia di Potenza.

La competenza specifica del Dott. Stopazzolo nel settore della telemedicina, il suo know-how specifico e la sua esperienza sono una garanzia per tutti gli abitanti della provincia di Potenza, soprattutto per le esigenze di cura della popolazione in età avanzata.

Ancora una volta, abbiamo scelto esclusivamente in base a titoli e curriculum”. Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

“Con questa nomina di elevata professionalità, chiudiamo una fase di conflittualità che non ha recato giovamento alla Basilicata e all’azienda sanitaria di Potenza. Si apre finalmente una fase nuova”, conclude Bardi.