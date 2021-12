Giannace, Futsal Senise

Dopo tre risultati utili di fila il morale in casa Futsal Senise è sicuramente più alto.

A commentare il periodo e immergersi nello scontro salvezza con il Potenza C5 è il pivot Lorenzo Giannace:

“In quest’avvio di stagione ci sono stati degli alti e dei bassi: non è stato per niente facile e non lo sarà tutt’ora. Siamo pochi e dobbiamo fare di ogni necessità virtù.

Per fortuna veniamo da tre risultati utili consecutivi ma non dobbiamo assolutamente pensare di mollare”.

Massima concentrazione in vista della sfida con il Potenza C5:

“Mi aspetto una settimana di lavoro e concentrazione ai massimi livelli. Questo perché siamo consapevoli che sabato giocheremo un importante scontro salvezza”.

Parliamo del Potenza C5:

“Il Potenza è una squadra che ha gli stessi nostri punti quindi mi aspetto un match combattuto con le due squadre che avranno voglia di fare punti per allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione”.

Una gara importante ma non fondamentale…:

“La gara di sabato è importante ma non ancora così fondamentale per la sicurezza in classifica: mancano ancora tantissime partite alla fine de campionato”.