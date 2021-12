Auguri a Nonno Luciano che oggi compie 100 anni

14 Dicembre 1921 nasce a Rotondella e si trasferisce per motivi di lavoro a Senise, Nonno Luciano oggi compie 100 anni.

Lavorando presso Senise Luciano incontro’ anche l’amore della sua vita la signora Retta Giulia che sposo’ nel 1955 dalla quale ebbero tre figli: Antonio,Maria e Adriana.

Nonno Lucio ha lavorato per molti anno come autrasportatore ed ha lavorato anche nel settore edilizio, un lavoratore instancabile stimato ed apprezzato da tutti i concittadini.

Appena ventenne nel 1941 conobbe le fatiche della guerra, e parti’ come soldato per la Seconda Guerra Mondiale in Africa Settentrionale.

Nel 1945 fece ritorno a Rotondella in Basilicata dove torno’ con molta fatica, in seguito qualche anno dopo con i soldi che era riuscito a conservare avvio’ il suo Lavoro a Senise.

I nostri migliori auguri a Nonno Luciano per i suoi 100 anni dallo staff e dalla redazione di Radio Senise Centrale.

P.s : A causa dell’emergenza covid-19 sono rinviati a data da destinarsi i festeggiamenti previsti per la giornata di oggi per i 100 anni di nonno Luciano.