SENISE : riscontrate 16 nuove positivita’ al covid-19

L’assessore alla sanità del Comune di Senise dott.Francesco Marranchiello comunica che in giornata odierna sono state riscontrate 16 positività al covid-19.

Coinvolto l’Istituto d’Istruzione Superiore Leonardo Sinisgalli e l’Istituto Comprensivo Nicola Sole.

1 classe della scuola primaria di primo grado, 1 classe della scuola secondaria di primo grado, 3 classi della scuola secondaria di secondo grado, in queste classi e’ stata attivata la didattica a distanza.

Tutti gli studenti delle classi sopra elencate, domattina alle ore 09:00 dovranno recarsi presso il centro della protezione civile gruppo lucano Senise in zona mercato Area COM per sottoporsi al tampone molecolare.

I cittadini positivi attivi attualmente sono 25.

Ordinanza I.S.I.S Leonardo Sinisgalli

Ordinanza I.C Nicola Sole