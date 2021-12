Covid, Pittella: ‘abbiamo superato momenti peggiori, supereremo anche questo. Vacciniamoci

“Sono vicino alla mia comunità, in questo momento difficile che vede la cittadina di Lauria di nuovo alle prese con l’aumento dei casi Covid”.

Questo il videomessaggio pubblicato dal sindaco di Lauria Gianni Pittella che, nell’augurare buona festa dell’Immacolata alla cittadinanza, rassicura la stessa sulla situazione epidemiologica .

“Anche oggi sono in corso gli screening e voglio ringraziare in quanti, con senso di responsabilità, vi stanno prendendo parte. Stiamo lavorando con l’assessore Nasti in concerto con le autorità sanitarie per contenere e circoscrivere questo nuovo aumento. Abbiamo superato momenti peggiori, supereremo anche questo”.

Infine un appello alla responsabilità e alla vaccinazione: “Osserviamo comportamenti responsabili, perchè il Covid ancora purtroppo c’è e si vede. Vacciniamoci, chi ancora non l’ha fatto si rechi al centro vaccinale e chi può faccia la terza dose. È l’unica arma a nostra disposizione per contenere questo virus”, conclude Pittella.

Fonte: ivl24.it

Qui il video messaggio messaggio